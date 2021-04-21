شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أهمية شرب المياه للرياضيين والكمية المطلوبة قبل وبعد التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب المياه من الأشياء الأساسية التى تساعد على نشاط وحيوية الجسم وترطيبه خاصة مع ممارسة التمارين الرياضية وبشكل خاص فى درجات الحرارة المرتفعة فى الصيف، فى هذا التقرير نتعرف على الوقت المناسب لشرب المياه قبل وأثناء وبعد التمرين.

ويعد شرب الماء مع التمارين الرياضية يعوض الجسم عن السوائل التى يفقدها مع بذل المجهود البدنى والعرق، كما إن انتهاء فصل الصيف ليس معناه أنك لست بحاجة لشرب الماء، كما يزداد احتياجك للماء مع تقدمك فى السن.

وعن الوقت المناسب لشرب الماء، فإنه يجب شرب 3 أكواب من الماء قبل بدء التمرين بساعتين، وشرب 2 كوب ماء قبل 10-15 دقيقة من التمرين، وكوب ماء كل ربع ساعة أثناء التمرين.

وبعد التمرين تحتاج لشرب 2 كوب ماء لكل 2 كيلو جرام من وزنك المفقود عن وزنك قبل التمرين.