شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. محمد عبد الواحد: بطاطس باللحمة و أرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره .

واليوم سيكون اللقاء مع محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق ومدرب فريق وادى دجلة، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى تاسع أيام شهر رمضان ، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم " بطاطس باللحمة وأرز ".

و قال ظهير أيسر الزمالك ومصر الاسبق أنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء .

ويحرص محمد عبد الواحد فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .