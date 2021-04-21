الامارات | منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يُشارك في مونديال 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يُشارك في مونديال 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك منتخب الإمارات للكرة الشاطئية في نهائيات كأس التي تقام في روسيا خلال فترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل ممثلاً للقارة الآسيوية مع منتخبي اليابان وعُمان .
وقال بيان صحافي من اتحاد كرة القدم: "جاء القرار بناء على التوصية المقدمة من لجنة كرة القدم الشاطئية للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي صادق عليها خلال اجتماعه الأخير ، حيث تم اعتماد نتائج أفضل ثمانية منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية".
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