الامارات | منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يُشارك في مونديال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يُشارك في مونديال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك منتخب الإمارات للكرة الشاطئية في نهائيات كأس التي تقام في روسيا خلال فترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل ممثلاً للقارة الآسيوية مع منتخبي اليابان وعُمان .

وقال بيان صحافي من اتحاد كرة القدم: "جاء القرار بناء على التوصية المقدمة من لجنة كرة القدم الشاطئية للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي صادق عليها خلال اجتماعه الأخير ، حيث تم اعتماد نتائج أفضل ثمانية منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news