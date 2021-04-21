شكرا لقرائتكم خبر عن «برونو فيرنانديز»: «بوجبا» أحد أفضل اللاعبين فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أنه يرتبط بعلاقة قوية مع الإيطالى بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق الإنجليزى.

وقال برونو، فى تصريحات أبرزها موقع مانشستر يونايتد: «التقيت مع بول بوجبا بالفعل فى إيطاليا، علاقتى به كبيرة جدًا وجيدة جدًا».

وتابع: «أعتقد على أرض الملعب، لا يزال هناك ما هو أفضل لكلينا. يمكننا أن نفعل أفضل بكثير معًا»، مضيفًا: «عندما تلعب مع الأفضل، فإن أفضل ما لديك يأتى أيضًا. بالنسبة لى اللعب مع بوجبا هو أحد أفضل اللاعبين فى العالم، أعتقد أن أفضل ما لدى يخرج وأنا بجانبه».

وأردف: «الشىء الجيد هو خارج الملعب. لدينا علاقات جيدة حقًا. العلاقات الجيدة بين أعضاء الفريق تكون مهمة. عندما يكون لديك هذا النوع من التواصل، يصب هذا فى مصلحة الفريق».

وقال: «أعتقد أن بوجبا هو أحد اللاعبين الذين يتمتعون بروح جيدة، وشخصية جيدة داخل غرفة الملابس. هو رجل مرح حقًا ودائمًا ما يكون لديه شىء جيد ليقوله لإضحاك الجميع».