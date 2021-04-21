شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على نكانا خارج الديار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على مضيفه نكانا الزامبي، بنتيجة (1-0)، اليوم الأربعاء، على ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل عبدالله السعيد هدف الفوز في الدقيقة (78)، وهو أول أهداف السعيد منذ عودته من الإصابة التي لحقت بها في 5 يناير الماضي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط محتلا المركز الثاني، وضمن التأهل إلى ربع النهائي، بينما تجمد رصيد نكانا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وضمن الرجاء المغربي التأهل متصدرا، كما حسم بيراميدز البطاقة الثانية، في ظل تفوقه في المواجهات المباشرة على نكانا.