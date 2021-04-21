شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء حرب «السوبر ليج».. إنسحابات وإنتقادات وتدخل الحكومات (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد حالة من الشد والجذب، وهجوم من البعض وتأييد البعض الأخر، إنتهت حرب «السوبر ليج» بعد إنسحابات الأندية المؤيدة للمشروع، وإنتقادات وتدخل الحكومات على رأسها الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية، لمنع إنطلاق البطولة التي اقترحها بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وحصل على تأييد بعض الاندية الكبرى من القارة العجوز، قبل إنسحابهم بعد تهديد «فيفا» بمنع لاعبيهم الدوليين من المشاركة في المونديال، وأيضا تدخل حكومات دول هذه الأندية.

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