شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب»: أسعى للفوز ببطولة شتوتجارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا سابقا، أنها تعافت من إصابة فى كتفها الأيمن، التى كانت أجبرتها على الانسحاب من بطولة ميامى المفتوحة الشهر الماضى.

وقالت إنها تسعى لبدء مشوارها فى البطولات الأوروبية على الأراضى الرملية، عن طريق حصد لقب بطولة شتوتجارت.

وانسحبت اللاعبة الرومانية من ميامى، فى بطولتها الأولى، منذ الخروج من دور الثمانية فى أستراليا المفتوحة فى فبراير الماضى، بعد الشعور بالألم عقب المران. وأضافت هاليب، المصنفة الثالثة عالميا: «حصلت على راحة أكثر من أسبوعين وخضعت لبعض العلاج على كتفى. أشعر بأن حالتى تحسنت كثيرا»، مضيفة: «لم أعد أشعر بالألم فى الأيام القليلة الماضية، حيث تدربت فى بلادى وهنا أيضا. أتمنى أن أستمر كذلك خلال المباريات لأنها تكون مختلفة عن المران». وفازت هاليب، بطلة فرنسا المفتوحة سابقا، بكل الألقاب الأوروبية على الأراضى الرملية، باستثناء بطولة شتوتجارت المفتوحة. وقالت اللاعبة الرومانية: «أسعى للفوز ببطولة شتوتجارت. إنها بطولة لطيفة وتقام فى ظروف لطيفة ويتحلى الناس هنا باللطف معى».