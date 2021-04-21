شكرا لقرائتكم خبر عن «رومينيجه» مرشح لخلافة «أنييلى» فى جمعية الأندية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت جمعية الأندية الأوروبية بيانًا رسميًا بشأن تأسيس بطولة دورى السوبر الأوروبى، التى تم استحداثها مؤخرًا لمنافسة بطولة دورى أبطال أوروبا.

واتفق 12 ناديًا من الأندية الأوروبية الكبيرة على إنشاء بطولة جديدة منفصلة عن «يويفا»، تحت اسم «دورى السوبر الأوروبى»، وهى: «برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد (برشلونة)، يوفنتوس، ميلان، إنتر (إيطاليا)، مانشستر سيتى، يونايتد، تشيلسى، ليفربول، توتنهام، أرسنال (إنجلترا)».

واصدرت الجمعية بيانًا رسميًا جاء كالتالى: «اجتمع مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية (ECA)، الذى خرجت منه الأندية الـ12 المنشقة، وفى إطار حاجتنا لشغل المناصب، تم استبدال الرئيس السابق أندريا أنييلى الذى يعد أحد مؤسسى دورى السوبر الأوروبى».

وأضاف البيان: «أعلنت الهيئة أن ناصر الخليفى من باريس سان جيرمان، ومايكل جرلينجر من بايرن ميونخ، وإدوين فان دير سار من أياكس، سيكونون ضمن اللجنة التنفيذية التى تدير العمليات خلال هذه الفترة الانتقالية». وتابع: «بالإضافة لذلك، فقد تم ترشيح كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ، ليحل محل أنييلى كأحد الممثلين لـ(ECA) فى الجمعية العامة للأندية الأوروبية». وختم البيان: «مجلس الإدارة أجمع على إدانة تصرفات الأعضاء المغادرين، والتى يرى أنها تخدم مصالحهم، وتضر برفاهية اللعبة وتتعارض بشكل واضح مع قيم الجمعية».