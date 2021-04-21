شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» ينتظر تحديد منافسه فى بطولة «بلجراد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت بطولة بلجراد المفتوحة للتنس، الإثنين الماضى، ويدخلها المصنف الأول عالميًا ومؤسسها، النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش، كأبرز المرشحين للقب، حيث سيستهل مسيرته فى البطولة أمام الفائز من مواجهة الكورى الجنوبى كوون سون وو والإسبانى روبرتو كاربايس.

وبدأت مواجهات الإثنين بخسارة الأرجنتينى فيديريكو كوريا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-0 على يد الصربى نيكولا ميلوييفيتش الذى سيلتقى فى الدور الثانى مع المتأهل من مواطنه فيليب كراينوفيتش، المرشح الخامس للقب، والإيطالى ستيفانو ترافاجليا.

من جانبه، فاز الإيطالى ماركو سيكتشيناتو على الصربى فيكتور ترويسكى بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-4، وسيضرب موعدًا إيطاليًا خالصًا مع مواطنه ماتيو بيريتينى، المرشح الثانى للقب.

يُذكر أن النجمين النمساوى دومينيك تيم، المصنف الـ4 عالميًا، والفرنسى جايل مونفيس، المصنف الـ15، قررا الغياب عن البطولة فى اللحظات الأخيرة.