شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة بشأن إذاعة مباراة الأهلي وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبذل مسؤولو شركة بريزنتيشن، محاولات كبيرة مع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع نادي سموحة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة، في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وكان النادى الأهلي، أعلن في الساعات الماضية، تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث، وذلك بسبب عدم وفاء الشركة بإلتزاماتها المالية، كما تقرر تفويض محمود الخطيب، رئيس النادى، فى اتخاذ أى قرار فى ضوء المستجدات التى قد تطرأ قبل مباراة سموحة فى الدورى والتى ستقام مساء اليوم على ملعب "الأهلى we السلام".

وعلمت «المصري اليوم» أن شركة بريزنتيشن، تتفاوض مع إدارة الأهلي من أجل إذاعة مباراة سموحة، مع تقديم وعد بسداد جزء من المبلغ المستحق خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم جدولة باقي المستحقات.

ووعدت شركة بريزنتيشن مسؤولي الأهلي بجدولة باقي المستحقات التي تزيد عن 100 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

ورحب النادي الأهلي بمقترح بريزنتيشن، ولكنه طلب إرسال جواب رسمي عن كيفية جدولة المستحقات المالية.

ومن المنتظر أن يتم حل أزمة مباراة الأهلي وسموحة، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.