تيباس يسخر من مسؤولي دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

سخر خافيير ​تيباس​ ​رئيس رابطة الليغا​، من المسؤولين عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب 10 أندية، وعدم تبقي سوى ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.



وقال تيباس لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" المسؤولون عن بطولة ​دوري السوبر الاوروبي​ جعلوا من أنفسهم أضحوكة".

وأضاف:" لقد أظهر قادة هذه البطولة جهلا عميقًا بصناعة كرة القدم، وكان هناك عدم احترام لجميع فرق الليغا".

وأتم:" لا أحب أن أتحدث عن خيانة، لأنه كان هناك حديث طويل عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، ولكن حين تفعل شيئا سرًا فأنت تخفي أمرا ليس جيدًا، ولا أشعر أنني قد تعرضت للخيانة".