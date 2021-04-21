الامطار تؤجل مباراة ديوكوفيتش في بلغاراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

كشفت تقارير صحافية أن المعنيون قرروا تاجيل منافسات ​بطولة بلغراد الدولية​ لكرة المضرب في ​صربيا​ لساعات قليلة بسبب الأمطار في العاصمة الصربية ، وبذلك ستؤجل إنطلاقة مباراة ​نوفاك ديوكوفيتش​ ومنافسه اللاعب كوون في الدور الثاني من بطولة بلغراد الدولية ذات الـ 250 نقطة التي تقام منافساتها على الاراضي الترابية.



وكان المصنف الاول عالمياً بين لاعبي التنس، الاعصار الصربي نولي قد ودع بطولة مونتي كارلو الدولية التي تقام على الاراضي الترابية ايضاً ولكن في فرنسا من الادوار الاولى بعد سقوط امام اللاعب البريطاني دانييال ايفانز.