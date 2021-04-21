المانيا لديها الفرصة للثأر من البرازيل في أولمبياد طوكيو  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

يحظى المنتخب الألماني لكرة القدم بفرصة للثأر من خسارته في نهائي منافسات الرجال بأولمبياد ريو دي جانيرو أمام ​المنتخب البرازيلي​، وذلك عندما يلتقيان في دور المجموعات ب​أولمبياد طوكيو​ المقبل.



وفي المباراة النهائية، قبل خمس سنوات خسر المنتخب الألماني أمام نظيره البرازيلي 4 / 5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وأوقعت قرعة الأولمبياد التي أرجاها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية المنتخبين البرازيلي والألماني في المجموعة الرابعة مع منتخبي كوت ديفوار والسعودية.

ويبدأ المنتخب الألماني بقيادة ​ستيفان كونتز​ حملته في البطولة بمواجهة البرازيلي يوم 22 تموز/يوليو.

وتفتتح منافسات الرجال عندما يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره الجنوب أفريقي يوم 22 تموز/يوليو فيما تقام المباراة النهائية في السابع من آب/أغسطس.

وفي منافسات السيدات، تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وكندا وبريطانيا العظمى وتشيلي، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السويد وأميركا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتفتتح منافسات السيدات يوم 21 تموز/يوليو المقبل عندما يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره الكندي، فيما تقم المباراة النهائية في السادس من آب/أغسطس المقبل.