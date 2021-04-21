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تصريح جديد لـ بيكيه عن دوري السوبر الاوروبي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح جديد لـ بيكيه عن دوري السوبر الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

واصل جيرارد ​بيكيه​ مدافع الاسباني، رفضه لفكرة دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد تأكيده ان كرة القدم ملك للجماهير.

وقال بيكيه لبرنامج "Universo Valdano" الإسباني:" رئيس برشلونة تولى المسؤولية في ظل ظروف اقتصادية سيئة للغاية، وسيتخذ أفضل قرار ممكن للنادي".

وأضاف:" من وجهة نظري كلاعب، فدوري السوبر الأوروبي ليس قرارًا إيجابيًا لعالم كرة القدم".

وأتم:" هل تريدون أن إشبيلية وفالنسيا وإيفرتون وليستر ونابولي يختفون؟ لأن هذه الأندية ستكون قيمتها صفر إذا تم اعتماد البطولة".

وأعلنت أندية إنكلترا الـ6 إلى جانب إنتر وميلان ويوفنتوس، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد انسحابهم رسميًا، ليتبقى ناديان فقط هما وبرشلونة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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