تصريح جديد لـ بيكيه عن دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

واصل جيرارد ​بيكيه​ مدافع برشلونة الاسباني، رفضه لفكرة دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد تأكيده ان كرة القدم ملك للجماهير.



وقال بيكيه لبرنامج "Universo Valdano" الإسباني:" رئيس برشلونة تولى المسؤولية في ظل ظروف اقتصادية سيئة للغاية، وسيتخذ أفضل قرار ممكن للنادي".

وأضاف:" من وجهة نظري كلاعب، فدوري السوبر الأوروبي ليس قرارًا إيجابيًا لعالم كرة القدم".

وأتم:" هل تريدون أن إشبيلية وفالنسيا وإيفرتون وليستر ونابولي يختفون؟ لأن هذه الأندية ستكون قيمتها صفر إذا تم اعتماد البطولة".

وأعلنت أندية إنكلترا الـ6 إلى جانب إنتر وميلان ويوفنتوس، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد انسحابهم رسميًا، ليتبقى ناديان فقط هما ريال مدريد وبرشلونة.