خسائر مادية للاندية الستة الكبار في انكلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن كل نادي من الستة الكبار في الدوري الإنكليزي الممتاز، خسر مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني بعد الاشتراك في دوري السوبر الأوروبي.



وانسحبت جميع الأندية الإنكليزية بسرعة من المنافسة الجديدة التي انتشرت على نطاق واسع بعد 48 ساعة فقط من إعلانها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جميع الأعضاء "المؤسسين" قد اشتروا حوالي 8 مليون جنيه استرليني من حصص الأسهم للبطولة.

كما تستعد الأندية لمواجهة ​غرامات​ مالية ايضاً بعد توقيع عقود تلتزم بها لمدة ثلاث سنوات.