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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسيتسيباس يتخطى مونار بسهولة في بطولة برشلونة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021
تمكن لاعب التنس المصنف الثاني في بطولة برشلونة وبطل مونتي كارلو، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من العبور للدور الثالث خلال فعاليات بطولة برشلونة الدولية التي تقام على الاراضي الترابية في اسبانيا، بفوزه بسهولة على خاومي مونار بنتيجة 0 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين، و تأهل الكندي فيليكس الياسيم للدور ذاته بعد أن قَلَب تأخره امام الايطالي لورينزو موسيتي إلى فوز بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و3 - 6 و0 - 6 في وقت تخطى الساعتين.