تسيتسيباس يتخطى مونار بسهولة في بطولة برشلونة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

تمكن لاعب التنس المصنف الثاني في بطولة ​برشلونة​ وبطل مونتي كارلو، اليوناني ​ستيفانوس تسيتسيباس​ من العبور للدور الثالث خلال فعاليات ​بطولة برشلونة الدولية​ التي تقام على الاراضي الترابية في اسبانيا، بفوزه بسهولة على ​خاومي مونار​ بنتيجة 0 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين، و تأهل الكندي فيليكس الياسيم للدور ذاته بعد أن قَلَب تأخره امام الايطالي ​لورينزو موسيتي​ إلى فوز بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و3 - 6 و0 - 6 في وقت تخطى الساعتين.

