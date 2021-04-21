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تسيتسيباس يتخطى مونار بسهولة في بطولة برشلونة الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

تمكن لاعب التنس المصنف الثاني في بطولة ​برشلونة​ وبطل مونتي كارلو، اليوناني ​ستيفانوس تسيتسيباس​ من العبور للدور الثالث خلال فعاليات ​بطولة برشلونة الدولية​ التي تقام على الاراضي الترابية في اسبانيا، بفوزه بسهولة على ​خاومي مونار​ بنتيجة 0 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين، و تأهل الكندي فيليكس الياسيم للدور ذاته بعد أن قَلَب تأخره امام الايطالي ​لورينزو موسيتي​ إلى فوز بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و3 - 6 و0 - 6 في وقت تخطى الساعتين.


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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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