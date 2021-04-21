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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يفقد ابراهيموفيتش امام ساسولو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021
اعلن نادي ميلان الايطالي عن القائمة المستدعاة لمواجهة ساسولو ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الايطالي.
وشهدت قائمة الروسونيري، غياب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق عن المباراة أمام ساسولو اليوم.
وقرر ستيفانو بيولي مدرب الفريق استبعاد إسماعيل بن ناصر بسبب إصابة طفيفة في الكاحل، والثنائي إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز بسبب مشاكل بدنية.
وضمت القائمة كل من:
- حراسة المرمى: جيجي دوناروما، جانغدال، تاتاروسانو.
- خط الدفاع: كالابريا، دالوت، غابيا، كالولو، كايير، رومانيولي، توموري.
- خط الوسط: كالهانوغلو، كاستييخو، دياز، كيسي، هاوجي، كرونيتش، ميتي، ساليمايكيرس، تونالي.
- خط الهجوم: لياو، ماندزوكيتش، ريبيتش.