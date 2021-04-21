ميلان يفقد ابراهيموفيتش امام ساسولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

اعلن نادي ​ميلان​ الايطالي عن القائمة المستدعاة لمواجهة ​ساسولو​ ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الايطالي.



وشهدت قائمة الروسونيري، غياب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق عن المباراة أمام ساسولو اليوم.

وقرر ستيفانو بيولي مدرب الفريق استبعاد إسماعيل بن ناصر بسبب إصابة طفيفة في الكاحل، والثنائي إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز بسبب مشاكل بدنية.

وضمت القائمة كل من:

- حراسة المرمى: جيجي دوناروما، جانغدال، تاتاروسانو.

- خط الدفاع: كالابريا، دالوت، غابيا، كالولو، كايير، رومانيولي، توموري.

- خط الوسط: كالهانوغلو، كاستييخو، دياز، كيسي، هاوجي، كرونيتش، ميتي، ساليمايكيرس، تونالي.

- خط الهجوم: لياو، ماندزوكيتش، ريبيتش.