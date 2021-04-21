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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبليف يتقدم في بطولة برشلونة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021
حسم وصيف بطولة مونتي كارلو الدولية في النسخة الاخيرة والمصنف الثالث في بطولة برشلونة، اللاعب الروسي الشاب اندريه روبليف تأهله لفعاليات الدور الثالث ضمن منافسات بطولة برشلونة الدولية التي تقام على الاراضي الترابية في اسبانيا بفوزه على الخاسر المحظوظ فيدريكو غايو بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و3 - 6 ليقابل في الدور المقبل الاسباني البيرت راموس فينولاس الفائز بدوره على المصنف السابع عشر بالبطولة ادريان مانارينو بواقع مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين.