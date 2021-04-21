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روبليف يتقدم في بطولة برشلونة الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

حسم وصيف بطولة مونتي كارلو الدولية في النسخة الاخيرة والمصنف الثالث في بطولة برشلونة، اللاعب الروسي الشاب ​اندريه روبليف​ تأهله لفعاليات الدور الثالث ضمن منافسات ​بطولة برشلونة الدولية​ التي تقام على الاراضي الترابية في اسبانيا بفوزه على الخاسر المحظوظ فيدريكو غايو بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و3 - 6 ليقابل في الدور المقبل الاسباني ​البيرت راموس فينولاس​ الفائز بدوره على المصنف السابع عشر بالبطولة ادريان مانارينو بواقع مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين.


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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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