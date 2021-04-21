كالديرون: كنت سأطلب مساعدة الفاتيكان لضم ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

أكد رامون ​كالديرون​ رئيس نادي ​ريال مدريد​ السابق، أنه كان سيطلب من بابا الفاتيكان المساعدة في ضم ليونيل ​ميسي​ إلى ريال مدريد.



كالديرون الذي لم يتردد في الكشف عن إعجابه الكبير بميسي نجم برشلونة، أكد أنه كان مستعدا لفعل أي شيء لضمه.

وقال كالديرون للبرنامج الإذاعي "سوبر ديبورتيفو" الأرجنتيني:" كنت سأفعل ما يُطلب مني من أجل ضم ليونيل ميسي إلى ريال مدريد".

وأضاف:" كنت سأذهب إلى روما لاطلب مساعدة البابا، لقد حلمت كثيرًا برؤيته وهو يرتدي قميص النادي الملكي".

وأشار:" كان من الصعب بل مستحيل أن نضمه لأنه كان لاعبًا لـ برشلونة، ولهذا السبب تعاقدنا مع كريستيانو رونالدو، كان ذلك من اهتماماتي وهوسي، لأنه الوحيد الذي يمكن أن يعوض ميسي".

واختتم:" كنا محظوظين بضم رونالدو، لقد جعلا بعضهما البعض الأفضل في العالم".