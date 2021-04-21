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كالديرون: كنت سأطلب مساعدة الفاتيكان لضم ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

أكد رامون ​كالديرون​ رئيس نادي ​​ السابق، أنه كان سيطلب من بابا الفاتيكان المساعدة في ضم ليونيل ​ميسي​ إلى ريال مدريد.

كالديرون الذي لم يتردد في الكشف عن إعجابه الكبير بميسي نجم ، أكد أنه كان مستعدا لفعل أي شيء لضمه.

وقال كالديرون للبرنامج الإذاعي "سوبر ديبورتيفو" الأرجنتيني:" كنت سأفعل ما يُطلب مني من أجل ضم ليونيل ميسي إلى ريال مدريد".

وأضاف:" كنت سأذهب إلى روما لاطلب مساعدة البابا، لقد حلمت كثيرًا برؤيته وهو يرتدي قميص النادي الملكي".

وأشار:" كان من الصعب بل مستحيل أن نضمه لأنه كان لاعبًا لـ برشلونة، ولهذا السبب تعاقدنا مع ، كان ذلك من اهتماماتي وهوسي، لأنه الوحيد الذي يمكن أن يعوض ميسي".

واختتم:" كنا محظوظين بضم رونالدو، لقد جعلا بعضهما البعض الأفضل في العالم".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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