شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي عـلي: عـودة ماشـاريبـوف تزيـدنا قـوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة : مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي جاهزية فريقه لمباراته أمام أجمك الأوزبكي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، مؤكداً أن عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف من الإيقاف إضافة هامة للفريق ليظهر بصورة أفضل في المباريات القادمة .

ويملك شباب الأهلي نقطة واحدة من مباراتين، في حين يتصدر الهلال السعودي والاستقلال طاجكتسان الترتيب برصيد 4 نقاط.

وقال مهدي علي: تعادلنا في المباراة الأولى كذلك منافسنا خرج بنفس النتيجة، وسنؤدي مباراتين متتاليتين أمام نفس الفريق، وهي مواجهة مهمة للمحافظة على حظوظنا في التأهل، وخسارة نقاط إضافية ستبعدنا عن المنافسة، الحذر والتعامل بعقلانية مطلوب في المباراتين القادمتين للخروج بنتيجة ايجابية، والمباراة مهمة بالنسبة لنا خاصة بعد خسارتنا أمام الهلال، وستكون مصيرية في تعزيز حظوظنا في التأهل للمرحلة المقبلة، أكيد ستكون صعبة في ظروف أداء مباراة كل يومين لكن ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين، نتمنى أن نوفق في وضع تشكيلة مناسبة للخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: الخسارة في المباراة السابقة لم تكن بسبب العامل البدني، لم نكن موفقين خلال اللقاء، وخسرنا تمريرات كثيرة في وسط الملعب، وظروف المباراة حكمت علينا أن نلعب بهذه الطريقة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل، خاصة مع عودة مشاريبوف من الإيقاف وهو جاهز بدنياً وفنياً.

وقال المهاجم أحمد العطاس:علينا التركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، للخروج بنتيجة إيجابية لنتقدم خطوة إلى الأمام في المنافسة، في مثل هذه البطولات الضغط موجود على اللاعبين، وسبق أن لعبنا تحت الضغط كثيراً، لدينا لاعبين يملكون الخبرة ويعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه المواقف.