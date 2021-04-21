شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال وأهلي جدة يبحثان عن الفوز الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث الثنائي السعودي الهلال وأهلي جدة عن الفوز عندما يلتقيان الأربعاء استقلال دوشنبه الطاجيكي والشرطة العراقي على التوالي في المرحلة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021.

تقام مباراة الهلال واستقلال دوشنبه على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات لحساب المجموعة الأولى التي يتصدرها الهلال برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد الفريق الطاجيكي الذي يأتي ثانياً بفارق الأهداف، ما يعني أن الفوز سيمنح صاحبه الصدارة قبل رحلة مباريات الرد اعتباراً من السبت المقبل للمجموعة.

وكان الهلال قد فاز في آخر مباراة على شباب الأهلي 2- صفر، وتفوق استقلال دوشنبه على أجمك الأوزبكي.

ويلتقي أهلي جدة بالشرطة العراقي على رديف ملعب الجوهرة المشعة.

يمتلك الأهلي نقطة وحيدة من تعادل مع الدحيل ولا رصيد للشرطة الذي خسر مباراتيه أمام الدحيل والاستقلال الإيراني.

وأكد روجيرو ميكالي مدرب الهلال، أن فريقه يدرك أهمية المباراة، مبيناً أنهم في قمة الحضور الفني.

وأضاف: سنواجه فريقاً صعباً يتشارك معنا في الصدارة، ويمتلك تنظيماً دفاعياً جيداً وعلينا التعامل مع ذلك بطريقة جيدة.

وابان ميكالي أنه يتطلع لعودة سالم الدوسري وعبد الله الحمدان، مشيداً بمردود الجهاز الطبي في عمليات التأهيل.

من جانبه، أكد الروماني ريجيكامب مدرب أهلي جدة غياب مواطنه متريتا عن تشكيلة الفريق أمام الشرطة؛ بسبب الإصابة.

وتابع: نأمل أن نحقق النقاط أمام الشرطة؛ لنحسن موقعنا ونعود للمنافسة على بطاقة التأهل.