تأزم الموقف بين الأهلي و«بريزنتيشن».. ومباراة الأحمر وسموحة مهددة بعدم اذاعتها

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، أن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي الأهلي وشركة "بريزنتيشن" الحاصلة على حقوق الرعاية والبث، نظرًا لعدم تلقي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن بخصوص الخطابات المرسلة إليها.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قدمت خطابات للشركة المذكورة يومي 5 و19 أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على 100 مليون جنيه.

وقال شلبي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه "تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين".

وأوضح: "لكن الشركة لم ترد؛ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث".

وأتم مستشار مجلس الإدارة للتسويق: "كما تم تفويض محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام".