شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم نكانا الزامبى بهدف عبد الله السعيد ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على نكانا الزامبى بهدف دون رد، أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "ليفي موانواسا" بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الفوز يحصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما وصل للنقطة رقم 9 فى المركز الثانى، ويتربع على عرش المجموعة "الرابعة" فريق الرجاء برصيد 15 نقطة، ويقع نكانا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ونامونجو التنزانى فى المركز الأخير بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات نظيره نامونجو التنزانى على ملعب الدفاع الجوى، فيما يواجه الرجاء فريق نكانا، وفى حالة فوز نكانا وخسارة بيراميدز من نامونجو سيتساوى الفريقان "بيراميدز ونكانا" فى النقاط، إلا إن الفريق السماوى سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان، وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه.

جاءت أحداث الشوط سريعة، وشهدت ضغط مكثف من بيراميدز، وفى الدقيقة 10 كاد محمد فاروق أن يسجل هدف التقدم لفريقه بعدما سدد الكرة بضربة رأس قبل أن يمسك بها حارس نكانا، إلا إن الكرة ارتطمت فى القائم وتحرم بيراميدز من هدف التقدم.

واستمر ضغط فريق بيراميدز، وفى الدقيقة 25 سدد لاعب نكانا الزامبى كرة خطيرة نجح شريف إكرامى فى التصدى لها والحفاظ على نظافة شباكه، ثم عاد الضغط لبيراميدز وأهدر اريك تراورى ومحمد فاروق ورمضان صبحى فرص تسجيل هدف التقدم، فى الدقيقة 35 ارتكب أحمد فتحى فاول من على الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء، سددها لاعب نكانا وتصدى شريف إكرامى بنجاح.

وفى الشوط الثانى بدأ فريق نكانا بالضغط المكثف، على أمل تسجيل هدف التقدم لكن جاءت كافة المحاولات دون جدوى، بعدها سيطر بيراميدز على المباراة وشن أكثر من هجمة.

وفى الدقيقة 78 نجح عبد الله السعيد فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز، ثم عادت السيطرة على المباراة لفريق نكانا من أجل تسجيل هدف التعادل، وحاول لاعبى بيراميدز استغلال فتح خطوط الفريق الزامبى لإحراز الهدف الثانى.