شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى وثنائي صاعد ضمن 30 لاعبا بمعسكر الإسماعيلى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى 30 لاعبا لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز. القائمة شهدت تواجد كل من باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى إضافة للثنائي الصاعد محمد سليمان ومروان شوقي. القائمة كاملة جاءت كالتالي.. حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي. الدفاع: رضوان شريفي – محمد عمار – مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان الصحراوي – أحمد كاستيلو – زياد طارق – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد سليمان. الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – محمد حسن – محمد عادل – محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – أحمد مدبولي – مدحت فقوسة – محمد صادق – مروان شوقي. الهجوم: محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف – بنسون شيلونجو – شكري نجيب – آرى بابل – عبد الرحمن مجدي.