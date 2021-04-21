شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مباراة الأهلى وسموحة بتفكرنى بلقاء تنس للأختين فينس وسيرينا ويليامز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، لقاءه الفريق السكندرى مع الأهلى، التى تقام الليلة، بأنه "صراع الأشقاء"، مشبها ذلك بمباراةتنس فى بطولة أمريكا المفتوحة تجمع الشقيقتين فينس وسيرينا ويليامز.

وكتب عامر، عبر حسابه على فيس بوك: "صراع الأشقاء.. مباراة الأهلى وسموحة اليوم بتفكرنى بمباراة التنس فى بطولة أمريكا المفتوحة بين الشقيقتين ڤينس ويليامز (الأهلى) وسيرينا ويليامز (سموحة).





وفى تعليقا على حكم مباراة اليوم بين الأهلى وسموحة: "أتمنى من الصباحى أن يحذو حذو البنا، ويكون بداية انطلاق للتحكيم المصرى وحكامنا يسافروا أوروبا يحكموا هناك الماتشات الكبيرة زى كلاسيكو العالم، بدل مابنجيب نفايات التحكيم الخارجى وياخدوا فلوسنا لعلنا نتفاءل وخاصة اننا فى رمضان الحسنة بعشر أضعافها".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع سموحة بإستاد الأهلى فى السلام، المؤجل من الجولة 11 لبطولة الدورى الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز الأحد الماضى على الزمالك بهدفين لهدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابطة لبطولة الدورى الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة.

ويحتل الأهلى وصافة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط على الزمالك المتصدر، لكن الأهلى لعب 3 مباريات أقل، فيما يتواجد سموحة فى المرتبة الثامنة برصيد 24 نقطة.

الأهلى فاز على الزمالك فى المباراة الماضية بالدورى بهدفين لهدف، وحال فوزه على سموحة سيعود للصدارة متساويا مع الزمالك فى رصيد النقاط.، وينوى موسيمانى استمرار الدفع بالحارس البديل على لطفى، فى مباراة الليلة بعد تألقه اللافت للنظر فى مباراة الزمالك الأخيرة بعدما تصدى لركلة جزاء وأنقذ مرمى الأهلى من عدة فرص مُحققة، ورغم عودة الشناوى وشفاؤه من فيروس كورونا إلا أن النية تتجه فى الجهاز الفنى للاستعانة بـ"على لطفى" لأسباب معنوية وحتى يتم مكافأة الحارس على تألقه أمام الزمالك.