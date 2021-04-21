شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة وبعثة الأزهر تدعمان بيراميدز أمام نكانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء السفارة المصرية في زامبيا على دعم فريق الكرة بنادي بيراميدز خلال مباراته أمام نكانا الزامبي المقام الأن في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية.

كما حضرت بعثة الأزهر الشريف في زامبيا بملعب ليفي موانواسا لدعم بيراميدز في مباراته الهامة بالبطولة القارية التي حل الفريق وصيفا في نسختها الماضية.

وقررت بعثة بيراميدز دعم أحد مساجد مدينة ندولا وتوفير احتياجات المسجد من فرش ومراوح وسطح في إطار حرصها الدائم على تقديم أحد الأعمال الخيرية على هامش رحلات الفريق الخارجية لخوض المباريات القارية، بجانب التكفل بعدد 500 وجبة إفطار لأسر فقيرة في المدينة خلال شهر رمضان الكريم.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة نكانا الزامبى وبيراميدز بالتعادل السلبى، وجاءت أحداث الشوط سريعة، وشهدت ضغط مكثف من بيراميدز، وفى الدقيقة 10 كاد محمد فاروق أن يسجل هدف التقدم لفريقه بعدما سدد الكرة بضربة رأس قبل أن يمسك بها حارس نكانا، إلا إن الكرة ارتطمت فى القائم وتحرم بيراميدز من هدف التقدم.

واستمر ضغط فريق بيراميدز، وفى الدقيقة 25 سدد لاعب نكانا الزامبى كرة خطيرة نجح شريف إكرامى فى التصدى لها والحفاظ على نظافة شباكه، ثم عاد الضغط لبيراميدز وأهدر اريك تراورى ومحمد فاروق ورمضان صبحى فرص تسجيل هدف التقدم، فى الدقيقة 35 ارتكب أحمد فتحى فاول من على الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء، سددها لاعب نكانا وتصدى شريف إكرامى بنجاح.



بعثة الازهر تدعم بيراميدز



بعثة الأزهر تدعم بيراميدز