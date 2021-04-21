السفارة وبعثة الأزهر تدعمان بيراميدز أمام نكانا.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة وبعثة الأزهر تدعمان بيراميدز أمام نكانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء السفارة المصرية في زامبيا على دعم فريق الكرة بنادي بيراميدز خلال مباراته أمام نكانا الزامبي المقام الأن في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية.
كما حضرت بعثة الأزهر الشريف في زامبيا بملعب ليفي موانواسا لدعم بيراميدز في مباراته الهامة بالبطولة القارية التي حل الفريق وصيفا في نسختها الماضية.
وقررت بعثة بيراميدز دعم أحد مساجد مدينة ندولا وتوفير احتياجات المسجد من فرش ومراوح وسطح في إطار حرصها الدائم على تقديم أحد الأعمال الخيرية على هامش رحلات الفريق الخارجية لخوض المباريات القارية، بجانب التكفل بعدد 500 وجبة إفطار لأسر فقيرة في المدينة خلال شهر رمضان الكريم.
واستمر ضغط فريق بيراميدز، وفى الدقيقة 25 سدد لاعب نكانا الزامبى كرة خطيرة نجح شريف إكرامى فى التصدى لها والحفاظ على نظافة شباكه، ثم عاد الضغط لبيراميدز وأهدر اريك تراورى ومحمد فاروق ورمضان صبحى فرص تسجيل هدف التقدم، فى الدقيقة 35 ارتكب أحمد فتحى فاول من على الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء، سددها لاعب نكانا وتصدى شريف إكرامى بنجاح.
بعثة الازهر تدعم بيراميدز
بعثة الأزهر تدعم بيراميدز
بعثة الازهر فى مباراة بيراميدز