شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،الإسماعيلى يستقر على استبعاد حسين السيد مارسيلو من معسكر الإسكندرية، محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد أسبوع ،المنتخب الأوليمبي يبحث عن 3 وديات فى يونيو ويوليو بعد التواجد فى مجموعة الموت.

محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد أسبوع

كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي اقترب من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي من الإصابة في العضلة الخلفية من الانتهاء، حيث يخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل المحدد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

الإسماعيلى يستقر على استبعاد حسين السيد مارسيلو من معسكر الإسكندرية

استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على استبعاد حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش من السفر مع الفريفق لمعسكر الإسكندرية بهدف بقائه لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة مزق العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة بالدورى ويغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

الزمالك يفتح ملف مدير الكرة من جديد ومحمود سعد أقوى المرشحين

قرر مسئولو نادي الزمالك، إعادة فتح ملف تواجد مدير كرة ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي، بعد غلق هذا الملف خلال الفترة الماضية، وكشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، عزم النادي الأبيض تعيين مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني للفريق، وجاري في الوقت الحالي دراسة أكثر من أسم مرشح لهذا المنصب.

انطلاق النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش فى 20 مايو المقبل بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة تستضيف مدينة الجونة، أهم مدن شركة اوراسكوم للتنمية، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021، خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة 96 لاعباً من الرجال والسيدات. يصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى محمد اللقاني مع نظيره الموانئ الكينى فى إطار دور الثمانية ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس الجمعة المقبل .

نهائيات كأس مصر لرجال اليد بدون جماهير