شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن..غادة حسام نجمة يد الأهلى تقدم طريقة عمل المكرونة بالجمبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

غادة حسام لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل المكرونة بالجمبري فى الوصفة التالية:

المقادير

نصف كيلو جمبري بدون قشر

مكرونة الفرن أو الحلزون أو الشرائط

ملعقة ثوم مفروم

كوب من كريمة الطبخ

ثمرة فلفل

زيت نباتي

كوب لبن

2 ملعقة دقيق

نصف كوب من الجبنه البارميزان

طريقك التحضير

سلق المكرونة

تتبيل الجمبري بالثوم و الملح.

تسخين مقلاه على نار متوسطه ثم وضع الجمبري بها و يقلب معه الفلفل المقطع صغير حتى تغيير لون الجمبرى من الأبيض إلى الوردى .

إحضار مقلاه أخرى لتحضير الصوص مع وضع ملعقتين من الزيت النباتي و عليها ملعقتين من الدقيق مع التأكيد أن الدقيق ذائب تماماً في الزيت ثم إضافة اللبن و الكريمة و تقليبه ليصبح سميك ثم إضافة الجمبري و المكرونه .

إضافة الجبن المبشور فوق المكرونه

ليتجانس مع حرارة الصوص قبل التقديم .