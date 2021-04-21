شكرا لقرائتكم خبر عن أتحاد الكرة يجتمع بالمنتخب الاوليمبي للتنسيق للاوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي فور الانتهاء من مراسم قرعة الأولمبياد، حيث تم استعراض برنامج إعداد المنتخب الأولمبي واحتياجات الفريق لضمان تحقيق أهدافه في الدورة الأولمبية.

حضر الاجتماع ممثلون عن الإدارات المعنية بالاتحاد .

ونجح الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في مواجهة العديد من المدارس الكروية المختلفة خلال الفترة الماضية ويبحث عن مواجهة منتخب اوروبي بعد تواجد اسبانيا في مجموعة الفراعنة بالاوليمبياد.

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب اجتماع خلال الساعات الجارية لتحديد المنتخبات التي سيفاوضها للعب معا وديا في التوقف الدولي خلال شهر يونيو والتوقف المخصص للمنتخب الاوليمبي في شهر يوليو ولعب 3 أو 4 وديات بناء علي الظروف المتاحة وقتها بسبب فيروس كورونا.

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى يشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة، بعد نجاحه في الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تحت 23 عاما فى مجموعة الموت.

وحل منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة: مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى فرنسا فى التصنيف الرابع.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية