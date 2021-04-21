شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مواجهة نكانا وبيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة نكانا الزامبى وبيراميدز بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب "ليفي موانواسا" بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،

جاءت أحداث الشوط سريعة، وشهدت ضغط مكثف من بيراميدز، وفى الدقيقة 10 كاد محمد فاروق أن يسجل هدف التقدم لفريقه بعدما سدد الكرة بضربة رأس قبل أن يمسك بها حارس نكانا، إلا إن الكرة ارتطمت فى القائم وتحرم بيراميدز من هدف التقدم.

واستمر ضغط فريق بيراميدز، وفى الدقيقة 25 سدد لاعب نكانا الزامبى كرة خطيرة نجح شريف إكرامى فى التصدى لها والحفاظ على نظافة شباكه، ثم عاد الضغط لبيراميدز وأهدر اريك تراورى ومحمد فاروق ورمضان صبحى فرص تسجيل هدف التقدم، فى الدقيقة 35 ارتكب أحمد فتحى فاول من على الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء، سددها لاعب نكانا وتصدى شريف إكرامى بنجاح.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان، وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.