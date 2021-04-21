شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يترقبون العودة لصفوف الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب لاعبي الزمالك المعارين، القرار النهائي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحسم أسماء العائدين من الإعارات لصفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، بعد متابعة كافة اللاعبين عن قرب خلال فترة إعارتهم لأندية أخري.

واقترب 4 لاعبين من العودة بشكل رسمي لصفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، عقب انتهاء فترة إعارتهم بينما هناك لاعب آخر لا يزال مصيره معلق وسيتم حسم قبل نهاية الموسم.

مصطفى فتحي

حجز مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك المعار لصفوف سموحة مكانا في قائمة الفريق الأبيض بالموسم الجديد خاصة بعد تألقه مع النادي السكندري وظهوره بمستوى متميز منذ رحيله في يناير الماضي، ونجاحه في تسجيل 5 أهداف هذا الموسم، خلال مشاركته في 8 مباريات بالدوري وكأس مصر.

محمد أوناجم

كما أقترب المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار لصفوف الوداد المغربي من العودة بالموسم الجديد، في ظل قناعة الفرنسي كارتيرون بإمكانياته الفنية، حيث كان يعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات خلال فترة ولايته الأولي قبل أن يفاجئ برحيله بعد العودة مؤخرا ومنذ رحيله عن الزمالك سجل أوناجم هدفا مع الوداد خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا، ولكنه لم يسجل أي أهداف في مسابقة الدوري.

رزاق سيسيه

واصل الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري تألقه مع زعيم الثغر لموسم الجديد، ليقترب من العودة للقلعة البيضاء بالموسم المقبل في ظل تألقه، ونجاحه في تسجيل 5 أهداف مع النادي السكندري في المباريات التي خاضها بمسابقة الدوري الممتاز.

محمد صبحي

رغم امتلاك الزمالك 3 حراس مرمي مميزين هم محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، لكن اقترب محمد صبحي حارس الفريق الشاب المعار لصفوف الاتحاد السكندري من العودة في الموسم المقبل، خاصة بعد ظهوره بمستوى متميز، والاستقرار داخل البيت الأبيض على ضرورة رحيل أحد الحراس الثلاثة المتواجدين حاليا في نهاية الموسم.

عمر السعيد

يدرس جهاز الزمالك وضع أسم عمر السعيد مهاجم الفريق المعار لنادي الجونة ضمن قائمة اللاعبين المعارين المنتظر عودتهم للفريق في نهاية الموسم بعد المستويات التي يقدمها اللاعب منذ إعارته في يناير الماضي، وتسجيل 5 أهداف في مسابقة الدوري منذ إعارته، لكن القرار النهائي لم يحسم وسيقوم الجهاز الفني بمتابعة اللاعب في المباريات المقبلة لتقييم مستواه.