شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يطلب مواجهة فرنسا وديا استعدادا للاوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب ،منتخب فرنسا كأول المنتخبات التي يرغب الفراعنة في مواجهتها استعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو المقبل ،حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم بمواجهة اسبانيا.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في مواجهة العديد من المدارس الكروية المختلفة خلال الفترة الماضية ويبحث عن مواجهة منتخب اوروبي بعد تواجد اسبانيا في مجموعة الفراعنة بالاوليمبياد.

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب اجتماع خلال الساعات الجارية لتحديد المنتخبات التي سيفاوضها للعب معا وديا في التوقف الدولي خلال شهر يونيو والتوقف المخصص للمنتخب الاوليمبي في شهر يوليو ولعب 3 أو 4 وديات بناء علي الظروف المتاحة وقتها بسبب فيروس كورونا.

قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أوقعت المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، فى المجموعة الثالثة: مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى استراليا فى التصنيف الرابع.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية