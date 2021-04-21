شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وسموحة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سموحة بإستاد الأهلي في السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز الأحد الماضي على الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابطة لبطولة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة.

س: ماموقف الاهلى وسموحة فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلي وصافة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط على الزمالك المتصدر، لكن الأهلي لعب 3 مباريات أقل، فيما يتواجد سموحة في المرتبة الثامنة برصيد 24 نقطة.

س: ماذا يحتاج الاهلى من مواجهة سموحة الليلة ؟

ج: الأهلي فاز على الزمالك في المباراة الماضية بالدوري بهدفين لهدف، وحال فوزه على سموحة سيعود للصدارة متساويا مع الزمالك في رصيد النقاط.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى وسموحة ؟

ج: تعددت مواجهة الاهلى وسموحة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز منذ الظهور الأول للفريق السكندرى فى دورى الأضواء والشهرة موسم 2010-2011 وصلت إلى 20 مواجهة، تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 11 لقاء، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 7 مباريات 5 منها بنتيجة إيجابية و2 بنتيجة تعادل سلبى، فيما حقق سموحة الفوز فى مباراتين فقط .

س: هل يعود محمد الشناوى لتشكيل الاهلى أمام سموحة ؟

ج: ينوي موسيماني إستمرار الدفع بالحارس البديل على لطفي في مباراة الليلة بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة الزمالك الأخيرة بعدما تصدى لركلة جزاء وأنقذ مرمى الأهلي من عدة فرص مُحققة ، ورغم عودة الشناوي وشفاؤه من فيروس كورونا إلا أن النية تتجه في الجهاز الفني للإستعانة بـ"على لطفي" لأسباب معنوية وحتى يتم مكافأة الحارس على تألقه أمام الزمالك.

س: كيف انتهت المباراة الاخيرة بين الاهلى وسموحة ؟

ج: المباراة الاخيرة بين الاهلى وسموحة كانت فى 11 مارس 2020 بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل عمرو السولية للأهلى من ركلة جزاء وسجل يوسف ديوب لسموحة فى مباراة شهدت خروج الكارت الاحمر مرتين من الحكم محمد عادل بواقع طرد لرامى ربيعة مدافع المارد الاحمر وطرد لمحمد كوفى لاعب سموحة فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى .

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكون من : في حراسة المرمى: علي لطفي ، في خط الدفاع: رامى ربيعة ، سعد سمير، بدر بانون، أحمد نبيل كوكا ، فى خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة ، في خط الهجوم: وليد سليمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.