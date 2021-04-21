شكرا لقرائتكم خبر عن "حركة غريبة" من لاعبى نكانا قبل مواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريق نكانا الزامبى، بحركة "غريبة" خلال دخولهم ملعب "ليفي موانواسا" بمدينة ندولا، الذى يحتضن مواجهتهم أمام بيراميدز، التى تقام حاليًا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقام لاعبى نكانا بوضع أيديهم فوق رأسهم، لتلفت أنظار الجميع، دون علم السر وراء تلك الحركة.
وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان، وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه.
ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.
ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.