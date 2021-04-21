شكرا لقرائتكم خبر عن "حركة غريبة" من لاعبى نكانا قبل مواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريق نكانا الزامبى، بحركة "غريبة" خلال دخولهم ملعب "ليفي موانواسا" بمدينة ندولا، الذى يحتضن مواجهتهم أمام بيراميدز، التى تقام حاليًا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقام لاعبى نكانا بوضع أيديهم فوق رأسهم، لتلفت أنظار الجميع، دون علم السر وراء تلك الحركة.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان، وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.