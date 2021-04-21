شكرا لقرائتكم خبر عن من أقوى تسديدة؟.. نور الشربينى فى مقارنة مع روبرتو كارلوس.. والأحمر: ده كان مطرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نور الشربينى، نجمة الإسكواش المصرية والعالمية، عن صورة جمعتها بواحدٍ من أساطير الكرة البرازيلية روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد الإسبانى السابق، دون الإشارة إلى توقيت أو كواليس التقاط هذه الصورة.



نور الشربينى وروبرتو كارلوس

ونشرت نور، صورتها مع كارلوس، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "من برأيك لديه أقوى تسديدة؟"، فيما مازحها النجم أحمد الأحمر، لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك لكرة اليد، معلقا: "أكيد نور.. سامحنى يا رب ده كان مطرقة".





وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أبريل الجارى، حيث واصلت نور الشربينى، هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس على التوالى، ليرتفع رصيدها إلى 39 شهرا فى صدارة التصنيف بشكل عام، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة بلاك بول للسيدات.

وكانت نور الشربينى، تصدرت التصنيف العالمى للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضى، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب رابعا، وهانيا الحمامى فى المركز الخامس وتقدمت سلمى هانى مركزاً لتحتل التصنيف التاسع، واحتلت روان العربى ويثرب عادل المركزين الـ 14 و15 على الترتيب.