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بعد قرعة الأولمبياد.. غريب يبحث مع اتحاد الكرة برنامج إعداد المنتخب الأولمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد لبحث برنامج إعداد المنتخب الأولمبي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صباح اليوم الأربعاء، قرعة دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020" التي تم تأجيلها لتقام في صيف العام الجاري بسبب فيروس .

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة رفقة كل من الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا. (طالع مواعيد مباريات منتخب مصر بتوقيت القاهرة)

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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