الأهلي يجمد التعاون مع بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أكد سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، أن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي الأهلي وبريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث؛ نظرًا لعدم تلقي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن بخصوص الخطابات المرسلة إليها.
وسبق وقدمت إدارة النادي الأهلي، خطابات للشركة المذكورة يومي 5 و19 أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على مائة مليون جنيه.
وقال شلبي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين".
وأوضح: "لكن الشركة لم ترد؛ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث".
وأتم: "كما تم تفويض محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام".