بعد شكوك إصابته بكورونا.. تقارير: مصطفى محمد يظهر في جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي لن يتمكن من المشاركة في اللقاء المقبل للفريق ضد طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الصباح التركية نقلًا عن قناة أي سبور، فإن مصطفى محمد تواجد في مقر تدريبات جالاتا سراي اليوم، الأربعاء، قبل ساعات من مواجهة طرابون.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصطفى محمد قد يكون جاهزًا للمشاركة في اللقاء التالي ضد أنطاليا سبور، في ظل الشكوك الجارية حول إصابته بفيروس كورونا واقتراب الشفاء منه.

وكان مصطفى محمد قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أعلن خلالها إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يقم بحذفها بعد عدة دقائق قليلة.

وغاب مصطفى محمد عن لقاء جالاتا سراي الماضي الذي تفوق خلاله على جوزتبه بثلاثة أهداف لواحد، وأقيم بعد واقعة كتابة وحذف تغريدة اللاعب المصري بساعات قليلة.