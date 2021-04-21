تشكيل بيراميدز أمام نكانا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

تشكيل بيراميدز أمام نكانا

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد أيمن منصور، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: محمود حماده، عمر جابر.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي، إيريك تراوري، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متساويا مع نكانا الزامبي، بينما يتصدر الرجاء جدول المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي نامونجو في المركز الأخير بدون نقاط.