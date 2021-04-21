"مقتنعون بالفكرة".. يوفنتوس ينشر بيانًا رسميًا حول موقفه من دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشر نادي يوفنتوس الإيطالي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تمسكه واقتناعه الكاملين بمشروع إقامة مسابقة جديدة لأندية أوروبا تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي.

وأشار يوفنتوس في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي، إلى إدراكه للنوايا والأسباب التي دفعت الأندية الأخرى للانسحاب من اتفاق إقامة البطولة.

وكان جدلًا واسعًا قد حدث في الكرة الأوروبية بعد إعلان فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تعلن تسعة أندية من المؤسسين انسحابها من البطولة خلال الساعات الماضية.

وقال يوفنتوس في بيانه: "

"بالإشارة إلى البيان الصحفي الذي نشره يوفنتوس في 19 أبريل 2021، فيما يتعلق بمقترح إقامة دوري السوبر الأوروبي، والنقاش العام الذي أعقب ذلك يوضح النادي أنه على علم بالأسباب والنوايا التي أعربت عنها بعض الأندية للانسحاب من هذا المشروع بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاق بين الأندية.

وفي هذا السياق، لا يزال يوفنتوس مقتنعًا بسلامة الأسس الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع، ويعتقد أن هناك فرصًا محدودة في الوقت الحالي لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل.

لا يزال يوفنتوس ملتزمًا بمتابعة خلق قيمة طويلة الأجل للشركة وصناعة كرة القدم بأكملها."