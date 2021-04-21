"علينا الاحساس بالجماهير".. بيان متحفظ لميلان حول موقفه من سوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي ايه سي ميلان الإيطالي، بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، بشأن موقفه من استمرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

ولم يوضح بيان ميلان بشكل مباشر ما إذا كان سينسحب من المشاركة في المشروع أم سيستمر العمل به.

وقال ميلان في بيانه: "لقد قبلنا الدعوة للمشاركة في مشروع سوبر ليج بنية صادقة لتقديم أفضل مسابقة أوروبية ممكنة لمشجعي كرة القدم حول العالم ولصالح النادي ومشجعينا.".

وأضاف: "التغيير ليس سهلاً دائمًا، لكن التطور ضروري للتقدم، وقد تطورت هياكل كرة القدم الأوروبية وتغيرت على مر العقود".

وتابع: "ومع ذلك، فقد تم التعبير بوضوح عن أصوات واهتمامات الجماهير في جميع أنحاء العالم بشأن الدوري الممتاز، ويجب أن يستمع إيه سي ميلان لأصوات أولئك الذين يحبون هذه الرياضة الرائعة".

وأتم: "سنواصل العمل الجاد لتقديم نموذج مستدام لكرة القدم".

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة.

جدير بالذكر أن ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي أعلنا انسحابهما من المشاركة في المشروع.