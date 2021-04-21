الكاف سيُكرر ما فعله في مجموعات دوري ابطال افريقيا في قرعة ربع النهائي

منع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” حضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام في قرعة ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، المقرر إقامتها يوم 30 أبريل الجاري، في تكرار لما فعله الاتحاد خلال قرعة نصف نهائي البطولة عام 2020، وافتتاح دور مجموعات 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الكاف عبر بيان رسمي أن قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم 2021/2020 ستكون عبر الإنتر نت “أون لاين”، ولن يدعو ممثلي الأندية أو وسائل الإعلام للحضور إلى القرعة تطبيقًا منه للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وستنقل أكثر من قناة عربية عبر القمر الصناعي “نايل سات” قرعة دوري ابطال افريقيا عن الدور ربع النهائي، مثل قناة بي إن سبورتس القطرية الاخبارية، وأون تايم سبورت المصرية، والرياضية المغربية الثالثة.

وستحظى القرعة باهتمام عربي كبير بسبب تواجد 5 أندية عربية في ربع النهائي هذا الموسم هم “الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي” بالاضافة إلى الثنائي الجزائري “المولودية وشباب بلوزداد”.

وأثار فريقا الترجي ومولودية الجزائر الجدل في الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات بسبب تعمدهما التعادل بنتيجة 1/1 على الملعب الأولمبي برادس، ليؤدي ذلك إلى خروج الزمالك المصري الذي كان ينتظر فوز الترجي.

وواجه حامل اللقب – الاهلي المصري – منافسة شرسة على صدارة المجموعة الأولى من فريق سيمبا التنزاني، انتهت باحتلاله للمركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن سيمبا الأول، ما يعني أنه قد يواجه إما الترجي الرياضي أو الوداد البيضاوي أو صن داونز الجنوب أفريقي في ربع النهائي.