وائل جمعة يُحلل موقف الاهلي في قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

حلل المدافع الأسبق في منتخب مصر والنادي الاهلي “وائل جمعة” قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر سحبها يوم 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية “القاهرة” بحضور 5 أندية عربية “الترجي والوداد ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد والاهلي”.

وكشف وائل جمعة – محلل قنوات بي إن سبورتس القطرية- عن تمنيه تكرار ما حدث في قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي بتجنب الاهلي لمواجهة الترجي التونسي والوداد المغربي، والعودة لمواجهة صن داونز الجنوب افريقي.

وعلل وائل جمعة قائلاً “أُفضل أن يواجه الأهلي الفريق الجنوب افريقي لأنه يهتم بكرة القدم فقط، عكس الترجي التونسي أو الوداد المغربي، بالإضافة إلى أن بيتسو موسيماني يعرف خبايا صن داونز بحكم تدريبه للفريق لفترات طويلة”.

وعن احتمالية مواجهة الترجي التونسي أو الوداد المغربي قال وائل جمعة خلال تواجده في برنامج “Hitara Show” على موقع يوتيوب “الفريقان اكتسبا خبرات كبيرة في البطولات الافريقية في السنوات الماضية، وقاما بتدعيم صفوفهما بأسماء وازنة، بالمقارنة مع النسخة الماضية من دوري ابطال افريقيا”.

وأوضح “الترجي كسب خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا، ودعم صفوفه بلاعبين مميزين، والوداد عاد بقوة هذا الموسم وتحسن كثيراً بالمقارنة مع مباراتي نصف نهائي البطولة الماضية التي خسر فيها أمام الأهلي ذهاباً وإياباً”.

وختم وائل جمعة بالقول “إن النادي الأهلي المصري هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، والبطل القياسي للبطولة بتسعة ألقاب، وأنه لن يخشى أي منافس في الأخير، مهما كان اسمه”.

وكان النادي القاهري قد أنهى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا هذا الموسم في المركز الثاني للمجموعة الأولى، خلف المتصدر سيمبا التنزاني، ليضطر لمواجهة أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، ويتعلق الأمر بأندية الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

متى موعد قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021؟

ستقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، داخل المقر الرئيسي لاتحاد كرة القدم الأفريقي.

وستلعب مباريات ذهاب ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا 2021 يومي 14 و15 مايو المقبل، أي بعد أسبوعين من سحب القرعة يوم 30 أبريل، أما مباريات الإياب فسوف تقام يومي 21 و22 مايو.

وجدول الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد مباريات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لتقام يومي 18 و19 من شهر يونيه المقبل، على أن تُلعب مباريات الاياب يومي 25 و26 من الشهر ذاته.