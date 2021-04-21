شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. مايوكا ينقذ الزمالك من السقوط أمام اتحاد العاصمة الجزائرى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو للمهاجم الزامبى إيمانويل مايوكا لاعب الزمالك السابق الذى أنقذ فريقه من السقوط على ملعب برج العرب أمام اتحاد العاصمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا.

واجه الزمالك فرريق اتحاد العاصمة في الثانى من يونيو عام 2017، والذى فاجئ الزمالك بالتقدم بهدف، وحاول الزمالك العودة في النتيجة ولكن تبادر لاعبو الزمالك في إهدار الفرص أمام مرمى الفريق الجزائرى.

وقامت جماهير الزمالك بمهاجمة اللاعبين بشدة خلال المباراة اعتراضا على الأداء والفرص الضائعة التى تهافت اللاعبون على إضاعتها طوال الـ90 دقيقة، حتى نجح مايوكا فى إنقاذ الموقف واستغلال الخطأ الوحيد للمتألق محمد زماموش حارس مرمى بطل الجزائر، بعدما سقطت الكرة من يده بغرابة فى منطقة الجزاء، لينقض عليها المهاجم الزامبى ويسددها بالمرمى مباشرة لينقلب الوضع بالنسبة للجماهير وتوجه التحية للاعبين بعد انتهاء اللقاء بالتعادل.

بهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، وجاء اتحاد العاصمة بالمركز الثانى برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الأهلى الليبى صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما جاء كابس يونايتد الزيمبابوى فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط.