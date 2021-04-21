شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف موعد عودة دونجا وجبر للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، موعد عودة ثنائى الفريق نبيل عماد دونجا وعلى جبر للمشاركة مع الفريق، بعدما غابوا عن الفريق بسبب إصاباتهما.

وأكد طبيب بيراميدز إنه من المنتظر أن يعود دونجا للمشاركة مجددًا مع الفريق خلال أسبوع حيث يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية اليسرى.

أضاف المنيرى أن اللاعب شعر بآلام عقب مباراة المقاصة في الدوري وأجرى أشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 10 أيام وبالتالي غاب عن مباراة المحلة بالمحلة في الدوري ورحلة الفريق لزامبيا لمواجهة نكانا بالكونفدرالية.

كما كشف الطبيب أن علي جبر المدافع الدولي يعاني هو الآخر من إصابة عبارة عن التهابات في العضلات أسفل الحوض كانت سببا في غيابه عن المباريات الأخيرة مع الفريق، وأوضح الطبيب أن علي جبر يؤدي في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية وعلاجية على أن يعود خلال 10 أيام للمباريات مع الفريق بشكل طبيعي.

ويواجه بيراميدز نظيره نكانا الزامبى فى الثالثة عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب "ليفي موانواسا" بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان، وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.