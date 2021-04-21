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بره الملعب.. الهانى سليمان: أهوى المكرونة بجميع أنواعها وحلمى ممثلى المفضل وأحب الملابس الفورمال

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب الهانى سليمان حارس مرمى سموحه .

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

 المكرونة بجميع أنواعها

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال

 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟  

إسبانيا

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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