شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر ينشر صورة مع فيجو عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد الأحمر نجم كرة اليد فى الزمالكى منتخب مصر صورة تجمعه بنجم ريال مدريد السابق لويس فيجو عبر صفحته الشخصية على " إنستجرام " .

الأحمر التقى بفيجو مؤخرا خلال زيارة الأخير لمصر ، حيث زار فيجو المحروسة شهر مارس الماضى وحرص على زيارة المعالم السياحية خاصة الأهرامات .





و نجح أحمد الأحمر فى مواصلة التألق فى عالم كرة اليد عندما ساهم فى حصد فريقه على لقب دورى المحترفين لهذا الموسم بالفوز على الأهلى بنتيجة 18/17 فى مواجهة فاصلة لتحديد البطل على صالة حسن مصطفى .

ويطمح الأحمر فى تتويج فريقه بلقب كأس مصر الموسم الحالى ،حيث يقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن تقام فى اليوم التالى مباراتا تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.

يحتفظ أحمد الأحمر لاعب الزمالك لكرة اليد، بإنجاز غير مسبوق حيث أنه الرياضي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في جميع الرياضات الجماعية.