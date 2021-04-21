شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو الإسماعيلى إلى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق اعتبارا من اليوم ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل بإستاد السلام لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدورى المصرى ، وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية أمس بعد خوض وديتين أمام القناة والشرقية على الترتيب مؤخرا.

ومن المقرر أن يشمل معسكر الإسكندرية وديتين أمام فريقي فاركو وسموحة بجانب إقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

وقرر إيهاب جلال خضوع لاعبيه لقياسات الوزن بشكل يومى قبل المران على أن تتم معاقبة أى لاعب تثبت زيادة وزنة بعقوبة مادية حتى يحرص اللاعبين على الحفاظ على لياقتهم البدنية، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.