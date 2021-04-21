شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: من رفض عودة باسم مرسي للزمالك قليل الخبرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، إن باسم مرسي لاعب الفريق سيكون هداف الدوري الموسم الحالي، كما أنه يسير بخطى جيدة، واستعاد جزء كبير من مستواه.

وأضاف سليم في تصريحات إذاعية :«باسم مرسي لاعب جيد، يسير بخطى مميزة هذا الموسم، سيصبح هداف الدوري هذا الموسم، ننتظر تألقه حتى نبيعه بـ4 ملايين جنيه مثلما يفعل فرج عامر رئيس سموحة».

وعن اقترابه من العودة للزمالك في وقت سابق، قال سليم: «مع احترامي للجميع، لكن من رفض عودته للزمالك (قليل خبرة)».

وانتقل مرسي إلى صفوف المقاصة مطلع الموسم الحالي قادما من الإنتاج الحربي، وسجل البالغ من العمر 29 عاما، 5 أهداف في بطولة الدوري حتى الآن بفارق 4 عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ومتصدر ترتيب الهدافين.