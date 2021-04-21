شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يرغب في مواجهة فرنسا واليابان استعدادًا لطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، للتحضير، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة برنامج الإعداد لدورة الالعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويدرس غريب خوض المنتخب مباراتين وديتين خلال الفترة من 31 مايو حتى 14 يونيو المقبلين، لتجربة اللاعبين وتجهيزهم جيدًا للدورة.

ووفقًا لمصدر داخل المنتخب فإن غريب يرغب في الاتفاق مع منتخبي فرنسا واليابان، على خوض مباراتين وديتين، استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

وأُجريت اليوم قرعة الأولمبياد، وجاءت نتيجتها كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

وسيخوض الفراعنة مبارياتهم في المواعيد التالية:

22 يوليو: مصر وإسبانيا (الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة).

25 يوليو: مصر والأرجنتين (الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة).

28 يوليو: مصر وأستراليا (الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة)